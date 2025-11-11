

Ramallah, 11 nov. (Adnkronos) - Decine di coloni israeliani hanno lanciato un attacco incendiario su larga scala contro le terre palestinesi a est di Tulkarem, in Cisgiordania. Lo riporta l'agenzia di notizie ufficiale dell'Autorità Nazionale Palestinese, Wafa. Secondo le riprese effettuate sulla scena, nell'attacco sono stati incendiati un edificio industriale, i terreni agricoli circostanti e diversi trattori.

Wafa afferma che i coloni hanno attaccato un raduno beduino nella zona, mentre i residenti stavano lavorando per spegnere gli incendi. L'agenzia di stampa palestinese ha dichiarato che le truppe dell'Idf sono arrivate sul posto e hanno impedito ai palestinesi di spegnere alcuni incendi. Le riprese mostrano i medici che arrivano sul posto e curano diversi palestinesi feriti. Non ci sono segnalazioni di arresti.

