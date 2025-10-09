

Beirut, 9 ott. (Adnkronos) - Negli ultimi mesi, il Libano ha arrestato 32 persone sospettate di aver fornito a Israele informazioni su Hezbollah, che avrebbero facilitato gli attacchi contro il gruppo militante sostenuto dall'Iran. Lo ha riferito all'Afp un funzionario giudiziario libanese.

Oltre un anno di ostilità tra Israele e Hezbollah, compresi due mesi di guerra aperta, ha visto lo Stato ebraico colpire duramente l'arsenale e i comandanti del gruppo, e continuare a sferrare attacchi dopo la tregua di novembre.

