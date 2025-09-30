

Tel Aviv, 30 set. (Adnkronos) - La Sumud Flotilla dovrebbe arrivare nella Striscia di Gaza nelle prossime 24 ore. Kan News ha riferito del piano israeliano per bloccare le imbarcazioni. "Israele - afferma la televisione pubblica israeliana - non intende consentire alle navi di rompere il blocco navale imposto alla Striscia di Gaza per non creare un precedente. A causa dell'elevato numero di navi, il piano israeliano è di prenderne il controllo utilizzando la 13°flottiglia (Shayetet 13)", l'unità di incursori della marina israeliana.

Secondo il piano, "centinaia di attivisti saranno radunati su grandi navi militari e condotti in Israele attraverso il porto di Ashdod per essere interrogati e trasferiti. Il fatto che ci siano circa cinquanta imbarcazioni non consentirà il loro traino, quindi alcune imbarcazioni saranno affondate in mare. Questa flottiglia è molto diversa dalle precedenti, anche perché comprende decine di imbarcazioni ed è accompagnata da navi da guerra. Israele non ha mai affrontato un evento del genere in passato, e la gestione della flottiglia, che sta cercando di rompere il blocco navale di Gaza, probabilmente continuerà anche durante lo Yom Kippur".

"In mattinata - prosegue Kan News - il premier italiano Giorgia Meloni ha espresso il suo sostegno all'iniziativa di Trump per porre fine alla guerra, avvertendo che il tentativo della flottiglia di rompere il blocco navale potrebbe essere usato come pretesto per inasprire la violenza nella regione. Ha invitato gli organizzatori della flottiglia a fermarsi e ad accettare una delle proposte per il trasferimento degli aiuti attraverso rotte sicure, senza compromettere l'accordo emergente e senza 'danneggiare proprio la popolazione di Gaza a cui la flottiglia è destinata'. Successivamente, il governo italiano ha ordinato alla Marina Militare italiana di ritirarsi dalla scorta alla flottiglia".

