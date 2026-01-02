

Tel Aviv, 2 gen. (Adnkronos) - Le forze di sicurezza israeliane si stanno preparando a ricevere una direttiva dai vertici politici per riaprire il valico di frontiera di Rafah in entrambe le direzioni nei prossimi giorni. Lo riferisce Channel 12, aggiungendo che domenica il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu terrà una riunione consultiva sulla sicurezza, durante la quale dovrebbe condividere le concessioni concordate durante l'incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, anzitutto la riapertura del valico.

Per soddisfare le preoccupazioni di sicurezza israeliane, Israele sta pianificando di gestire un "sito di ispezione" sul lato palestinese del valico di frontiera di Rafah per verificare cosa entra ed esce dalla Striscia, afferma la rete. Non viene specificato se il sito di ispezione sarà gestito da soldati sul territorio o con mezzi tecnologici.

