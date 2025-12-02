

Tel Aviv, 2 dic. (Adnkronos) - Israele intende presentare al vice inviato speciale della Casa Bianca per il Medio Oriente, Morgan Ortagus, atterrato in Israele oggi, informazioni che dimostrerebbero che Hezbollah si sta ricostituendo e riarmando nel Libano meridionale e che le forze armate libanesi non sono in grado o non vogliono porre un freno alle violazioni del gruppo. Lo rende noto l'emittente israeliana Channel 12. "Israele ha bisogno della legittimazione americana per qualsiasi passo faccia", ha detto un funzionario israeliano alla rete.

Oltre all'incontro con il Primo Ministro Benjamin Netanyahu e il Ministro della Difesa Israel Katz, l'inviato incontrerà anche il Ministro degli Esteri Gideon Sa'ar, che dovrebbe illustrare la valutazione di Israele sulle crescenti capacità di Hezbollah. Secondo quanto riferito da Channel 12, Sa'ar ha avvertito che Hezbollah si sta "armando molto più velocemente di quanto si stia disarmando" e che la responsabilità della situazione "ricade sul governo libanese". Ha anche sottolineato i continui trasferimenti finanziari iraniani a Hezbollah attraverso la Turchia, affermando che il flusso di denaro deve essere interrotto.

