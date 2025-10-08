Tel Aviv, 8 ott. (Adnkronos) - Circa 150 attivisti della nuova flottiglia diretta a Gaza sono stati arrestati dalla Marina israeliana. Lo rendono noto i media dello Stato ebraico. Gli attivisti si stanno attualmente dirigendo verso il porto di Ashdod.
Mo: media, 'Israele arresta 150 attivisti della flottiglia diretta a Gaza'
8 ottobre, 2025 • 06:42
