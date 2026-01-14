

Gaza, 14 gen. (Adnkronos) - L'ospedale Nasser di Khan Younis, nel sud di Gaza, ha ricevuto il corpo di un uomo ucciso dalle Idf questa mattina nella vicina Bani Suheila, sul lato controllato da Israele della linea del cessate il fuoco di Gaza. Lo riferiscono i media palestinesi, secondo cui la vittima lavorava come infermiere presso l'ospedale Nasser. Le Idf non hanno commentato le notizie.

Un altro uomo è morto ieri sera per le ferite riportate in un attacco aereo israeliano su Jabalia, nel nord di Gaza, domenica. Le Idf avevano dichiarato di aver colpito due sospetti che avevano oltrepassato la linea del cessate il fuoco nella zona di Jabalia e si erano avvicinati alle truppe in modo da "rappresentare una minaccia immediata".



