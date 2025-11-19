Beirut, 19 nov. (Adnkronos) - L'incontro programmato in Turchia tra l'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Wtikoff e il capo negoziatore di Hamas Khalil al-Hayya è stato annullato a causa delle pressioni israeliane. Lo riferiscono i media libanesi.
Mo: media, incontro fra Witkoff e negoziatore Hamas annullato causa pressioni Israele
19 novembre, 2025 • 11:22
