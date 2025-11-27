

Ramallah(Adnkronos) - I palestinesi hanno pubblicato filmati di soldati a Jenin che sparano a distanza ravvicinata contro i militanti usciti da un edificio in cui erano rimasti barricati per ore. Il filmato alterna la scena in cui i militanti sembrano arrendersi e quella in cui i soldati sparano contro di loro.

Una dichiarazione congiunta del portavoce delle Idf e della polizia israeliana afferma: "Le forze stavano operando per arrestare i sospetti ricercati dell'organizzazione terroristica a Jenin che, tra le altre cose, hanno lanciato esplosivi e aperto il fuoco contro le forze di sicurezza. Dopo che sono state utilizzate attrezzature ingegneristiche sull'edificio in cui erano barricati, i due ricercati sono usciti. Dopo essere usciti dall'edificio, ci sono stati spari contro di loro. L'incidente è in fase di indagine da parte dei comandanti sul campo e sarà inoltrato per la verifica alle autorità competenti".

