

Tel Aviv, 31 ott. (Adnkronos) - L'Idf si sta preparando per la possibile restituzione dei resti di un ostaggio di Gaza ucciso, che avverrebbe stasera. Lo ha riferito l'emittente pubblica israeliana Kan News. La restituzione seguirebbe quella dei resti degli ostaggi uccisi Amiram Cooper e Sahar Baruch avvenuta ieri sera.

