

Gaza, 23 set. (Adnkronos) - Le truppe dell'Idf hanno fatto irruzione nell'ex sito dell'ospedale da campo giordano nel quartiere Tel al-Hawa di Gaza City e hanno avviato "operazioni di scavo" nella zona. Lo riferiscono i media palestinesi. Ieri, l'esercito giordano aveva annunciato di aver trasferito il suo ospedale da campo da Tel al-Hawa a Khan Younis, nella parte meridionale di Gaza, mentre le Idf si addentravano ulteriormente nella città di Gaza nel corso della loro offensiva contro Hamas.

