

Tel Aviv, 15 dic. (Adnkronos) - L'esercito israeliano demolirà 25 edifici residenziali nel campo profughi di Nur Shams, nella Cisgiordania settentrionale, entro la fine di questa settimana. Lo hanno riferito all'Afp le autorità locali. Abdallah Kamil, governatore del governatorato di Tulkarem, dove si trova Nur Shams, afferma di essere stato informato della demolizione pianificata dall'organismo del ministero della Difesa israeliano Cogat, responsabile del coordinamento degli affari civili nei territori palestinesi occupati da Israele.

Faisal Salama, capo del comitato popolare del campo di Tulkarem, vicino a Nur Shams, afferma che l'ordine di demolizione interesserebbe 25 edifici che ospitano fino a 100 case familiari. "Siamo stati informati dal coordinamento militare e civile che l'occupazione procederà alla demolizione di 25 edifici giovedì 18 dicembre", ha detto all'Afp

