

Tel Aviv, 9 dic. (Adnkronos) - Le Idf sono pienamente consapevoli e stanno collaborando con i coloni israeliani che stanno costruendo nuovi avamposti agricoli in Cisgiordania. Lo ha riferito un ufficiale dell'esercito israeliano all'emittente pubblica Kan, spiegando che da quando il Maggior Generale Avi Bluth è stato nominato a capo del Comando Centrale delle Idf nel luglio 2024, "un meccanismo formale per l'istituzione di fattorie ha realmente iniziato a prendere forma in piena collaborazione con il comando". Il comando, ha aggiunto l'ufficiale, non solo "sa che verranno istituite delle fattorie", ma anche che l'esercito è "un partner nel processo di coordinamento preliminare".

