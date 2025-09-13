

Gaza, 13 set. (Adnkronos) - Due scuole gestite dall'Unrwa, trasformate in rifugi, sono state bombardate dall'esercito israeliano nel campo profughi di Shati, nel nord della Striscia di Gaza. L'attacco è avvenuto pochi minuti dopo che l'esercito israeliano aveva minacciato l'evacuazione forzata. Lo riporta al Jazeera.

