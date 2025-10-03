

Washington, 3 ott. (Adnkronos) - Le osservazioni preliminari di Hamas sul piano americano per Gaza sono state trasmesse ieri al presidente Donald Trump dall'emiro del Qatar in una telefonata. Lo riporta il quotidiano libanese al-Akhbar.

Il giornale riferisce inoltre, citando le sue fonti, che i funzionari americani hanno chiarito al Cairo che il piano di Trump è "l'ultima opportunità" prima di consentire a Israele di condurre un'operazione militare su larga scala a Gaza per eliminare Hamas e altre organizzazioni terroristiche locali.

