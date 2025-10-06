

Tel Aviv, 6 ott. (Adnkronos) - Greta Thunberg e altri attivisti della flottiglia Sumoud saranno rimpatriati oggi da Israele nei loro Paesi. Lo scrive Ynet News. La Grecia invierà un aereo per 27 dei suoi cittadini e per Thunberg. Anche la Slovacchia invierà un aereo per 10 attivisti della flottiglia che sono cittadini di quel Paese. Tutti i voli saranno a spese dei Paesi che li hanno inviati.

