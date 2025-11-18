

Ramallah, 18 nov. (Adnkronos) - Un giornalista di al Jazeera è stato colpito e ferito mentre seguiva una manifestazione palestinese in Cisgiordania dispersa dai soldati israeliani. Lo riferisce l'Afp, spiegando che i dimostranti protestavano contro l'evacuazione da parte di Israele dal campo profughi di Nur Shams, ai margini di Tulkarem, nella Cisgiordania settentrionale. Gli abitanti di Nur Shams stavano manifestando per tornare alle loro case all'interno del campo, evacuato all'inizio dell'anno.

"Il cameraman di al Jazeera Fadi Yassin è stato colpito alla gamba dalle forze israeliane nella città di Tulkarem", riporta Al Jazeera. Il giornalista è stato soccorso da un'ambulanza dopo essere stato colpito da un colpo d'arma da fuoco mentre lavorava in mezzo a una folla di circa 150 persone, ha aggiunto l'Afp. "Le sue condizioni sono stabili e siamo riusciti a controllare l'emorragia", ha detto all'agenzia di stampa francese Abdullah Nairat, paramedico della Mezzaluna Rossa Palestinese. "Un proiettile gli è entrato nella gamba destra dall'esterno, l'ha attraversata e gli ha colpito la coscia sinistra".

