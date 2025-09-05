Tel Aviv, 5 set. (Adnkronos) - Almeno 19 palestinesi sono stati uccisi stamattina, tra cui sette bambini, negli attacchi israeliani contro edifici residenziali e tende che ospitano sfollati nella città di Gaza. Lo hanno riferito fonti mediche ad al Jazeera.
Mo: media, 'forze israeliane uccidono 19 persone nella città di Gaza'
5 settembre, 2025 • 06:43
