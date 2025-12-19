

Beirut, 19 dic. (Adnkronos) - L'esercito libanese ha individuato una struttura militare sotterranea di Hezbollah contenente equipaggiamento e armi. Lo ha riferito il canale televisivo saudita Al-Hadath, citando una fonte a conoscenza dei dettagli. La struttura è stata scoperta nel villaggio di Kfar Kila, nel Libano meridionale, e secondo la fonte, il suo smantellamento richiederà diversi giorni.

