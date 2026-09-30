

Tel Aviv, 30 set. (Adnkronos) - Il volo flydubai da Dubai a Tel Aviv, che aveva segnalato un'emergenza, è atterrato pochi istanti fa all'aeroporto di Tabuk, in Arabia Saudita. Lo riportano i media israeliani, secondo cui l'incidente, che ha indotto l'aereo a emettere un segnale di "interferenza illecita" e un altro segnale di emergenza generale, sarebbe dovuto a un alterco a bordo del volo, stando a fonti della sicurezza israeliana. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli.

