Tel Aviv, 18 set. (Adnkronos) - Gli Emirati Arabi Uniti potrebbero ridurre i rapporti diplomatici con Israele se il governo del primo ministro Benjamin Netanyahu annettesse parte o tutta la Cisgiordania. Lo riferisce Haaretz, citando fonti informate. Gli Emirati sono uno dei pochi Stati arabi che intrattengono relazioni diplomatiche con Israele.