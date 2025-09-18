Tel Aviv, 18 set. (Adnkronos) - Gli Emirati Arabi Uniti potrebbero ridurre i rapporti diplomatici con Israele se il governo del primo ministro Benjamin Netanyahu annettesse parte o tutta la Cisgiordania. Lo riferisce Haaretz, citando fonti informate. Gli Emirati sono uno dei pochi Stati arabi che intrattengono relazioni diplomatiche con Israele.
Mo: media, 'E. Arabi potrebbero ridurre rapporti con Israele se annettesse Cisgiordania'
18 settembre, 2025 • 11:23
