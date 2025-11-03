

Beirut, 3 nov. (Adnkronos) - Un drone israeliano ha colpito un'auto nella città libanese meridionale di Doueir. Lo riportano i media libanesi. Secondo il canale saudita Al-Hadath, l'obiettivo dell'attacco era un comandante di Hezbollah di nome Mohammad Ali Hadid, sopravvissuto a un precedente attacco avvenuto ieri.

Dal cessate il fuoco del novembre 2024 in Libano, le Idf affermano di aver ucciso oltre 330 operativi di Hezbollah in attacchi, colpito centinaia di siti del Partito di Dio e condotto oltre 1.000 raid e altre piccole operazioni terrestri nel sud del paese in risposta alle violazioni del gruppo terroristico. Nelle ultime settimane, le Idf sembrano aver intensificato il ritmo degli attacchi contro Hezbollah.

