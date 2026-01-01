

Tel Aviv, 1 gen. (Adnkronos) - Solo la metà dei tunnel di Hamas sul lato controllato da Israele della “Linea Gialla” a Gaza sono stati distrutti dalle Idf. Secondo un articolo pubblicato sul sito israeliano di notizie Walla, che cita stime delle autorità di sicurezza, il ministro della Difesa Israel Katz ha ordinato alle Idf di intensificare le operazioni per individuare e distruggere tali tunnel.

Il sito riporta che le truppe dell'esercito, compresi i genieri, stanno lavorando senza sosta a tali sforzi, tra cui l'impiego di nuovi metodi per rendere inutilizzabili i tunnel. Secondo il piano di pace presentato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la Forza internazionale di stabilizzazione dovrebbe iniziare a essere schierata a Gaza questo mese, accompagnata da un graduale ritiro delle truppe israeliane dalla zona. Attualmente le forze israeliane controllano circa il 53% della Striscia.

