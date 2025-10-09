

Tel Aviv, 9 ott. (Adnkronos) - I colloqui per la seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco inizieranno il giorno dopo il rilascio degli ostaggi. Lo hanno riferito fonti al canale televisivo qatarino Al-Araby, senza precisare se si intenda la restituzione di tutti gli ostaggi, compresi quelli deceduti, o solo di quelli ancora in vita.

Il canale riporta anche che l'Egitto ha informato i diplomatici americani che non permetterà a Israele di mantenere una presenza permanente lungo il confine egiziano con Gaza. Israele ha insistito per mantenere le truppe nell'area del Corridoio Filadelfia, per contrastare quella che descrive come una massiccia attività di contrabbando.

