Tel Aviv, 3 ago. (Adnkronos) - Per gli ebrei, la giornata di oggi coincide con quello che considerano l'anniversario della distruzione del cosiddetto Monte del Tempio, ovvero il complesso della moschea di Al-Aqsa, a Gerusalemme. Itamar Ben-Gvir - ricostruisce al Jazeera - ha compiuto stamattina un'incursione nel complesso della moschea insieme a un gran numero di coloni, molti dei quali appartenenti al gruppo estremista del Monte del Tempio. Secondo alcune fonti, almeno 2.000, se non 3.000 ebrei sono entrati nel complesso questa mattina presto. L'ingresso è avvenuto durante gli orari di visita previsti dall'accordo sullo status quo, che però non consente agli ebrei di pregare lì. Dopo esser stato nominato ministro della Sicurezza nazionale israeliano, Ben-Gvir ha ordinato alla polizia israeliana di consentire agli ebrei di pregare nel complesso della moschea di Al-Aqsa.