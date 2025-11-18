Beirut, 18 nov. (Adnkronos) - Un attacco di droni israeliani nel campo profughi palestinese di Ain al-Hilweh, vicino alla città costiera libanese di Sidone, ha causato la morte di una persona. Lo riferiscono i media libanesi.
Mo: media, 'attacco con droni Idf in campo profughi nel sud del Libano, 1 morto'
18 novembre, 2025 • 20:43
