Beirut, 27 nov. (Adnkronos) - Attacchi aerei israeliani sono in corso nei pressi dei villaggi di Jarmaq e Mahmoudiyeh, nel sud del Libano. Lo rendono noto i media libanesi. I raid di oggi sono i primi da parte di Israele dopo l'assassinio del capo di stato maggiore di Hezbollah avvenuto domenica a Beirut.
Mo: media, 'attacchi aerei israeliani nel sud del Libano'
27 novembre, 2025 • 13:03
