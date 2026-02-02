

Beirut, 2 feb. (Adnkronos) - Attacchi aerei israeliani sono in corso nel Libano meridionale. Lo riportano i media libanesi, dopo che l'Idf aveva diramato avvisi di evacuazione nelle città di Kfar Tebnit e Ain Qana. Israele e Libano hanno concordato un cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti nel novembre 2024, ponendo fine a oltre un anno di combattimenti tra Israele e Hezbollah, culminati in attacchi israeliani e un'offensiva di terra che hanno gravemente indebolito il gruppo terroristico. Da allora, le parti si sono scambiate accuse sulle violazioni, con Israele che ha insistito sul fatto che Hezbollah si è riarmato e ha lanciato attacchi aerei regolari in risposta.

