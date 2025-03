Ramallah, 20 mar. (Adnkronos) - Il comune di Jenin, in Cisgiordania, ha dichiarato che 87 edifici saranno demoliti oggi da parte delle autorità israeliane, ognuno dei quali contiene da tre a sei unità residenziali.

La "grande demolizione" cambierà la mappa di Jenin, ha affermato il comune. Non è chiaro se ai residenti sia stato consentito di raccogliere i propri beni prima dell'inizio dello sgombero previsto per le 15 ora locale.

Il campo profughi di Jenin è completamente vuoto dopo che più di 20.000 residenti sono stati sfollati dal campo e dalle aree adiacenti a causa di un assalto israeliano durato settimane.