Damasco, 15 nov. (Adnkronos) - Sette persone sono state uccise durante gli attacchi israeliani di oggi nel sobborgo di Mazzeh a Damasco. Media siriani hanno riferito che l'attacco è avvenuto nei pressi di una base aerea militare. Invece, l'Osservatorio siriano per i diritti umani, un gruppo che si oppone al regime di Assad in Siria, ha affermato che gli attacchi avevano come obiettivo il complesso residenziale di Al-Zahariyat, che sembra fosse utilizzato per alloggi militari.