

Beirut, 16 feb. (Adnkronos) - Quattro persone sono state uccise in un attacco aereo israeliano contro un'auto nella zona di Majdal Anjar, nel Libano centrale, vicino al confine con la Siria. Lo riportano i media libanesi. Le Idf hanno riferito di aver preso di mira e colpito agenti della Jihad islamica palestinese.

