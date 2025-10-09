

Gaza City, 9 ott. (Adnkronos) - Israele rilascerà circa 2.000 prigionieri palestinesi in cambio di 20 ostaggi vivi. Lo ha dichiarato all'Afp un alto funzionario di Hamas, aggiungendo che fra i detenuti vi sarebbero 250 ergastolani e altre 1.700 persone arrestate dall'inizio della guerra. Lo scambio dovrebbe avvenire entro 72 ore dall'attuazione dell'accordo, che è stato "concordato anche con le fazioni palestinesi". Una fonte palestinese ha dichiarato al canale saudita Al-Sharq che il rilascio degli ostaggi e dei prigionieri detenuti da Israele inizierà "entro 72 ore dall'entrata in vigore dell'accordo". L'emittente cita fonti ben informate, secondo cui questo avverrà la prossima settimana.

Un altro canale saudita, Al-Hadath, riferisce che il conto alla rovescia di 72 ore per il rilascio degli ostaggi inizierà dopo che le truppe israeliane si saranno ritirate secondo le linee concordate a Gaza, il che avverrà una volta che l'accordo sarà ratificato da Israele. L'accordo prevede "ritiri programmati" delle truppe israeliane, ha dichiarato la fonte dell'Afp, e include "garanzie da parte del presidente Trump e dei mediatori".

La fonte palestinese citata da al-Sharq afferma che, in base all'accordo, le forze israeliane si ritireranno dal valico di Rafah e dalle sue vicinanze e che l'accordo prevede anche il trasferimento di pazienti e feriti palestinesi in Egitto per le cure; inoltre, il valico di Rafah sarà aperto in entrambe le direzioni una volta che l'accordo entrerà in vigore. Nei primi cinque giorni del cessate il fuoco entrerebbero nella Striscia di Gaza almeno 400 camion di aiuti al giorno, per poi aumentare nei giorni successivi. E' inoltre previsto il “ritorno immediato degli sfollati dal sud della Striscia di Gaza a Gaza City e nel nord”.

