

Gaza, 4 feb. (Adnkronos) - Sono 18 le persone uccise durante gli attacchi israeliani avvenuti durante la notte a Gaza. Lo riferiscono i media palestinesi, citando ospedali della Striscia e precisando che 11 persone sono state uccise nella città di Gaza. Le Idf hanno dichiarato di aver effettuato bombardamenti con carri armati e attacchi aerei dopo che uomini armati hanno attaccato le truppe israeliane nella parte settentrionale della Striscia, ferendo gravemente un ufficiale di riserva.

