

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "La nostra missione in Unifil è sempre stata motivo di prestigio e di orgoglio per il nostro Paese ed è una delle più emblematiche che il nostro Paese abbia proiettato all'estero in collaborazione e nell'ambito delle Nazioni unite in questo caso. Il compito è difficile, lo è diventato ancor di più in quest'ultimo periodo e quindi richiede i complimenti per avere anche gestito con saggezza e misura momenti delicati, anche pericolosi" che vi sono stati". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in collegamento con le missioni militari internazionali, in occasione degli auguri di fine anno.

"Complimenti e grazie per quanto fate -ha ribadito il Capo dello Stato- e grazie a tutte le missioni che in Medio Oriente esprimono la nostra capacità di contribuire e collaborare per la per la stabilità, la pace e nel tentativo di ripristinare ovunque collaborazione".

