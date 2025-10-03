

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Ricordate mesi fa l'invito alla rivolta sociale da parte di un noto leader sindacale? Oggi con le piazze in fermento, le strade, i porti, le stazioni bloccate ci stiamo lentamente arrivando. E' ignobile usare come pretesto per attaccare il Governo i bimbi morti a Gaza e la libertà della Palestina. Lecito invece contrastare politiche sociali che non si condividono ma utilizzando argomenti dialettici onesti, come sempre ha fatto il sindacato e che ora sembra aver dimenticato". Così il deputato della Lega ed ex magistrato Simonetta Matone.

