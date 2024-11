Roma, 17 nov. (Adnkronos) - “Il Pontefice non poteva essere più chiaro, ‘quel che è in atto a Gaza – a detta di alcuni esperti – ha le caratteristiche di un genocidio’, ora politica ed Istituzioni non siano indifferenti”. Cosi Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi.

“Il Presidente Meloni abbia il coraggio di attivare ogni azione diplomatica in questa direzione. Il suo silenzio sul tema è offesa alla grande tradizione di pace dell’Italia, e’ soprattutto sponda senza senso alla violenza più barbara ed alla violazione delle regole internazionali”.

“Si può stare nell’Alleanza Atlantica senza piegare la testa, senza mettere in discussione la scelta di campo. La politica estera non è un selfie con Elon Musk o un tweet pro Orban. E’altra cosa. Più seria”