Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Solidarietà a Giorgio Gori per il grave atto di violenza subito. Impedire a qualcuno di parlare non è mai civile né democratico. Serve respingere con fermezza questo clima di odio e ogni forma di intolleranza. La politica deve alzare le difese”. Lo scrive su X Irene Manzi, responsabile nazionale Scuola del Pd.
Mo: Manzi (Pd), 'solidarietà a Gori, no clima odio e intolleranza'
24 gennaio, 2026 • 08:12
