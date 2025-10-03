

Tel Aviv, 3 ott. (Adnkronos) - Decine di attivisti israeliani filo-palestinesi hanno protestato al confine con Gaza, con diversi manifestanti che hanno tentato di entrare a piedi nella Striscia. Almeno tre dimostranti sono stati arrestati, secondo la polizia. Gli attivisti hanno pubblicato una dichiarazione in cui affermano di "sfidare direttamente il blocco e di lanciare un appello senza compromessi per la cessazione immediata della pulizia etnica e del genocidio perpetrati dallo Stato israeliano".

I manifestanti hanno affermato che l'azione è servita come "eco terrestre e continuazione diretta della Global Sumud Flotilla" e "rappresenta una strategia unificata e duplice per smantellare l'assedio di Gaza, via mare e via terra". Rivolti alla comunità internazionale, hanno dichiarato che "solo un'azione decisiva e globale, tra cui sanzioni internazionali su vasta scala e il completo isolamento di Israele, può fermare il genocidio e porre fine una volta per tutte al regime di apartheid sionista durato decenni".

Uno dei manifestanti ha raccontato ad Haaretz che soldati e ufficiali hanno spinto violentemente i dimostranti, trascinato gli attivisti seduti a terra, afferrato e strappato cartelli e confiscato con violenza un megafono a un attivista che stava parlando.

