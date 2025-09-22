

Washington, 22 set. (Adnkronos) - Malta annuncerà il riconoscimento formale di uno Stato palestinese all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Lo ha dichiarato l'ufficio del primo ministro maltese, dopo che ieri Gran Bretagna, Canada, Australia e Portogallo hanno riconosciuto uno Stato palestinese, una decisione volta a promuovere una soluzione a due Stati per porre fine alla guerra a Gaza. Anche la Francia e diversi altri Stati prenderanno oggi la stessa decisione.



