

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Piena solidarietà a Emanuele Fiano, esponente del Pd. All’università di Venezia attivisti pro Pal gli impediscono di parlare. Perché? Perché è ebreo". Lo scrive su X Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato.

