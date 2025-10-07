

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Nel secondo anniversario dell’orrendo massacro compiuto dai terroristi di Hamas ai danni di migliaia di civili israeliani inermi, è doveroso rivolgere un pensiero alle vittime dei crimini compiuti in quella martoriata terra, agli ostaggi ancora nelle mani di Hamas e ai loro familiari. Ricordare quegli atti efferati sia anche di monito a coloro che li celebrano o non disdegnano di sfilare fianco a fianco con chi li celebra. E ora che uno spiraglio di pace sembra finalmente aprirsi all’orizzonte, l’auspicio è che tutti gli attori coinvolti si impegnino per non sprecare questa preziosa occasione". Così in una nota Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia.

