

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Oggi siamo davanti a un piano di pace" largamente sostenuto nel mondo, "persino Hamas lo sta considerando". "Qui, invece, assisteremo a un'astensione su questo piano. Non si pronunciano perché il governo italiano lo sostiene ed è promosso dal presidente Trump, considerato una specie di mostro che non potrà mai essere niente di simile a un alleato". Così Lucio Malan, capogruppo di Fdi in dichiarazione di voto al Senato, dopo le comunicazioni su Gaza del ministro degli Esteri Antonio Tajani.

"Giusto da parte del presidente del Consiglio denunciare i pericoli del velleitarismo di quella impresa, allo stesso tempo giusto che il Governo abbia ritenuto di tutelare gli italiani e le altre persone a bordo" della Flotilla. "Ci vorrebbe un riconoscimento, non continui attacchi al Governo". "Per noi la libertà di espressione è da rispettare sempre, anche quando qualcuno manifesta opinioni che non ci piacciono". "In Italia sono sempre state consentite le manifestazioni propal, nella Francia di Macron invece sono sempre state proibite in due anni perché potevano causare disordini. Qui qualcuno ne ha approfittato per usare ogni sorta di atti violenti, condannati dalle forze politiche rappresentate qui. Ma quando si dice ogni giorno che l'Italia è complice di un genocidio, si giustifica moralmente chi va in piazza a distruggere, bloccare infrastrutture e attaccare le forze dell'ordine", conclude.

