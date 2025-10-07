

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Il sindaco di Bologna Matteo Lepore, promotore della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese asserisce che la politica e i media fanno di tutto ciò che succede nel mondo qualcosa di veramente grottesco. Poi manda un ‘grande abbraccio’ al sindaco di Reggio Emilia, bacchettato dalla stessa Albanese, per aver ricordato le vittime del 7 ottobre". Così Mauro Malaguti, deputato di Fratelli d’Italia alla Camera.

"Premesso che non si capisce se l’abbraccio sia sincero o ironico, data l’umiliazione rimediata dal collega Pd, di veramente grottesco c’è che il primo cittadino di Bologna voglia riconoscere la cittadinanza onoraria a una persona che ha pubblicamente dichiarato che i terroristi vanno capiti, dimenticando che il capo militare di Hamas, Yahya Sinwar, ha dichiarato che la sua causa, ossia la distruzione di Israele, ha bisogno del sangue dei palestinesi. Quando Lepore cerca i responsabili delle vittime innocenti a Gaza se ne ricordi, prima di attribuire del grottesco ad altri", conclude.

