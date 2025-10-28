

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Non si dovrebbe mai fare agli altri ciò che non si vuole sia fatto a sé stessi. Se tutti hanno diritto di parola e questo diritto deve essere tutelato, il comportamento deve essere lo stesso da tutte le parti. Impedire a chiunque di parlare è sempre un autogol per chi vuole sostenere i diritti della Palestina, un errore, una cosa deplorevole che non deve accadere mai, da nessuna delle parti". Così Alessandra Maiorino, vicecapogruppo M5s al Senato, commentando a Ping Pong su Rai Radio1 le proteste all’Università Ca’ Foscari di Venezia contro l’intervento dell’ex deputato Pd Emanuele Fiano.

