

Roma, 8 set. (Adnkronos) - “Le sanzioni varate dal premier spagnolo Sanchez, che vanno a colpire tutte quelle attività e quelle persone coinvolte direttamente nel massacro dei civili di Gaza, dovrebbero essere fatte proprie dall’Unione europea, che dovrebbe estendere a tutta l’Unione il divieto di transito dei materiali militari destinati a Israele, così come vietare l’accesso in Ue ai ministri dell’attuale governo israeliano". Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

"Bene ha fatto il governo spagnolo a dare un segnale forte ma necessario al criminale di guerra Netanyahu: resta l’amarezza per il vergognoso immobilismo da parte della nostra premier Giorgia Meloni. Un atteggiamento imbarazzante che dimostra che Meloni non ha alcuna intenzione di intervenire, probabilmente in attesa degli ordini di Trump. Ma tutto questo è inaccettabile”.

