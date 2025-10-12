

Roma, 12 ott (Adnkronos) - “Il ministro Roccella una ne pensa e cento ne sbaglia. Non solo dà una lettura strumentale e provinciale del ricordo dell’Olocausto anche attraverso le gite scolastiche nei campi di concentramento, ma sembra voler sminuire il ruolo del nazifascismo che un secolo fa ha pianificato lo sterminio programmatico degli ebrei in Europa". Lo dice Riccardo Magi.

"Roccella non si arrampichi sugli specchi: è anche nel ricordo della Shoah e nel ripudio dei fascismi, grazie appunto a iniziative come le visite ad Auschwitz, che è maturata nelle giovani generazioni la ferma contrarietà al massacro di Gaza e al rifiuto della guerra in ogni sua forma. Ed è proprio grazie alla consapevolezza del fatto che questo orrore avvenne con la complicità delle società di allora, che oggi le persone scendono in piazza e dicono “mai più”", conclude il segretario di Più Europa.

