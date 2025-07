Roma, 30 lug. (Adnkronos) - “Il Regno Unito riconoscerà a settembre lo Stato di Palestina, mentre Canada e Australia lo stanno valutando. Giorgia Meloni non ha più alibi ed è sempre più isolata sul piano internazionale per correre dietro agli Usa di Donald Trump”. Lo dichiara il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

“Il riconoscimento dello stato di Palestina sarebbe un’arma diplomatica per isolare Netanyahu e non ci sarebbe alcuna legittimazione di Hamas, né equivarrebbe a premiare il terrore come dice Netanyahu, cosa che invece sta facendo lui con la sua guerra, alimentando il rancore e la violenza che rischia di esplodere negli anni a venire. Invece che allinearsi agli USA di Trump, il governo italiano rompa gli indugi e si faccia promotore in Europa di un fronte unito per il riconoscimento dello Stato di Palestina, sospendendo ogni collaborazione militare con Israele, interrompendo l’export di armi e sanzionando Israele: sarebbe un messaggio inequivocabile di isolamento politico e diplomatico al governo israeliano che deve fermare subito il massacro di Gaza”, conclude Magi.