

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - “L’adesione al Board of Peace di Trump è un tradimento di governo alla tradizione diplomatica dell’Italia, fatta di multilateralismo, solidarietà e ricerca della pace. Soprattutto è una prova di debolezza di Giorgia Meloni, che mostra totale mancanza di autonomia strategica e si allinea a Trump, facendo gli interessi degli Usa e non dell’Italia, il cui posto è nell’Unione europea: da premier di un Paese fondatore, Meloni dovrebbe guidare l’Europa insieme agli altri Paesi fondatori e non andare a traino di questa amministrazione americana. Meloni sognava un’Italia ponte con gli Usa, ma si è ridotta a essere un burattino manovrato da Trump”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

