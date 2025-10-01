

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Siamo vicini all’equipaggio di Flotilla che sta subendo un abbordaggio illegale da parte della flotta israeliana. Israele eviti gesti sconsiderati e gestisca le operazioni garantendo la sicurezza e l’incolumità delle persone a bordo di Flotilla". Così il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

