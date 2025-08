Tel Aiv, 3 ago. (Adnkronos) - "Dobbiamo arrenderci. Non ho paura di dirlo. Arrendersi è meno terribile che lasciare che gli ostaggi muoiano di fame". Lo ha dichiarato all'emittente pubblica israeliana, Iris Haim, madre di Yotam Haim, tenuto in ostaggio da Hamas a Gaza e che, dopo essere riuscito a fuggire, fu ucciso accidentalmente insieme ad altri due ostaggi dai soldati dell'Idf nel dicembre 2023.

Secondo la donna, Israele deve accettare le richieste di Hamas nei negoziati per un accordo sugli ostaggi e "la guerra non dovrebbe durare per 20 anni. Dovremmo arrenderci, alzare bandiera bianca e poi tornare in guerra, perché questo nemico non se ne andrà da nessuna parte", ha aggiunto.